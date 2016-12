Juventus, Agnelli: "Vogliamo il terzo scudetto consecutivo"

14:28 - Intervenuto all'assemblea degli azionisti della Juve, Andrea Agnelli fa il punto della situazione tra obiettivi economici e sportivi: "Il bilancio segna ricavi record (284 milioni di euro, ndr) e ricongiunge questa Juventus alla sua storia - spiega il presidente bianconero -. Vincere è complicato, rivincere ancora di più. Vogliamo trovare nuove forze e nuove idee per offrire al calcio italiano il contributo di cui continua ad avere urgente necessità".

Quanto a possibili partner stranieri per la Juve, Agnelli fa subito chiarezza: "Smentisco che Exor sia alla ricerca di partner esteri. Qualsiasi ipotesi abbiate letto è destituita di ogni fondamento". Nel suo discorso, tocca vari argomenti. Si parla del bilancio (284 milioni di ricavi, 15,9 milioni di perdite) e dei risultati sportivi, col grande obiettivo del terzo scudetto di fila: "Tutti sanno da tempo di avere un'occasione unica per entrare nei libri di storia bianconera, agguantando il terzo scudetto consecutivo, un'impresa di grande difficoltà. Perché vincere è sempre complicato e richiede l'impegno strenuo di ogni componente. Rivincere lo è ancora di più".

Il presidente della Juve, poi, mette nel mirino la Lega: "Deve avere il coraggio di prendere in mano i propri destini, deve trovare una nuova capacità di dialogo con le istituzioni sportive e i policy makers, affrontare i problemi con maggiore serenità e volontà di creare intorno a sé un consenso, senza il quale continueremo ad avere stadi decrepiti e mezzi vuoti, componenti della medesima Federazione che perseguono obiettivi particolari e non sistemici, tutele inadeguate dei nostri marchi di fronte agli abusi e alla contraffazione, leggi cervellotiche che si propongono di limitare la violenza, ma ottengono solamente di limitare l'accesso ai tifosi e agli appassionati".



L'attacco è nei confronti di tutto il calcio italiano: "A distanza di un anno dal nostro ultimo incontro, la situazione del calcio italiano rimane immobile. L'ho scritto nella recente lettera indirizzatavi e lo confermo oggi. La perdita di competitività di sistema è talmente palese che solamente un irresponsabile può negarla. La Juventus potrà continuare ad essere competitiva in campo internazionale ed equilibrata finanziariamente solo se sul fronte dei ricavi il sistema la metterà in grado di esprimere completamente il proprio potenziale. Non è un alibi. E' un accorato appello a reagire e a non considerare il declino come ineluttabile. Può suonare retorico, ma il destino è davvero nelle nostre mani".



Il numero uno bianconero, nonostante le difficoltà, guarda al futuro con determinazione: "La Juventus, tutta la Juventus, compresa la sua gente, sta costruendo il futuro, ma vive ogni giorno il profondo disagio che l'immobilismo, l'inazione e spesso la superficialità alimentano costantemente. Si tratta di un fardello che pesa sul futuro, ma che non ci bloccherà. Ripeto, le disfunzioni del sistema calcio italiano, la cui stigmatizzazione era comunque doverosa in questa sede, non possono e non dovranno essere un alibi per la Juventus, che non ha abbandonato, bensì continua a sviluppare la propria propensione alla leadership".