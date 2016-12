Juventus, Agnelli sfotte l'Inter e Thohir: "La capitale dell'Indonesia diventa Jakartone" 

08:56 - Thohir è il nuovo proprietario dell'Inter da appena un giorno, ma sull'asse con Torino la rivalità già s'infiamma. Il presidente della Juventus Andrea Agnelli saluta l'avvento del magnate indonesiano con un post ironico su Facebook: "La capitale indonesiana ribattezzata oggi 15 ottobre... non più Jakarta ma Jakartone". Il riferimento è allo scudetto 2005-06, assegnato all'Inter a causa di Calciopoli. Prima del post però la chiamata a Moratti.

La battuta di Agnelli risale a martedì 15 ottobre, il giorno in cui Massimo Moratti ha ufficialmente ceduto il 70% del club nerazzurro a Thohir. Ma annida il proprio sentimento nell'estate del 2006, quando al termine del processo sportivo di Calciopoli, alla Juventus vennero revocati gli scudetti 2004/05 e 2005/06. Il primo non fu riassegnato, mentre il secondo andò all'Inter, che da quel momento cominciò a dominare in Italia. Quel "passaggio di consegne" non è mai andato giù agli juventini che hanno definito il titolo in questione "cartonato". E' da qui che nasce la battuta di Agnelli, e a cui il nome della capitale indonesiana in effetti si presta. Sui social è già riesplosa la rivalità, mentre tra le società la quiete continua. Prima di pubblicare il post, infatti, c'è stata una telefonata tra il presidente bianconero e Moratti (riporta Sky) con i due che si sono fatti una bella risata.