Juve, Vidal uomo in più di Conte: da difensore a bomber. E ora il rinnovo

20:08 - La prima tripletta in carriera, un altro figlio in arrivo e la penna pronta a firmare il rinnovo del contratto con la Juve. Un momento magico per Arturo Vidal, che stende il Copenaghen e avvicina i bianconeri alla conquista del pass degli ottavi di Champions League. Da centrale di difesa nella trasferta di Livorno a bomberissimo nel giro di qualche giorno: "Mi manca solo di fare il portiere. Se Conte mi pone il problema, ne parliamo...".

La serata è stata tutta sua: tre gol (l'ultimo juventino a fare re gol in Champions fu Inzaghi nel 2000) e il pallone da portare a casa a suo figlio Alonso, che tra poco avrà una sorellina. Vidal è oro per questa Juve: 'costretto' a giocare in difesa a Livorno, nel giro di qualche giorno si è trasformato nel bomber della squadra di Conte. Bomberissimo, a dire il vero. Perché di gol il cileno ne segnati già 10 in questa stagione. E sono 32 reti in 99 partite con la maglia bianconera. E a fine partita re Arturo ha un altro motivo per sorridere: niente ammonizione (Conte dalla panchina lo ha 'avvisato' più volte di usare la testa...) e dunque ci sarà a Istanbul contro il Galatasaray nella partita decisiva per la conquista degli ottavi di Champions League. Ora il centrocampista aspetta soltanto la chiamata della società per il rinnovo, "perché io qui sto bene". L'estensione del contratto fino al 2018 con ritocco dell'ingaggio che porterà nelle casse di Vidal quasi 5,5 milioni a stagione, bonus compresi, dovrebbe essere annunciata la prossima settimana.