Juve-Udinese, Conte: "E' stata una partita esaltante"

10:19 - La Juve stende l'Udinese grazie a un gol di Llorente in pieno recupero. "E' stata una gara esaltante - spiega Conte -, con una che attaccava e l'altra che ripartiva. E' stato uno spot per il calcio. Sono contento, volevamo la vittoria e siamo stati premiati, i ragazzi sono stati straordinari". I bianconeri salgono così a +3 sulla Roma: "Poche settimane fa erano a +5 su noi e Napoli, è un bel campionato dove ogni gara può essere a rischio scivolone".

La Juve, dopo la sconfitta con la Fiorentina, colleziona la sesta vittoria di fila: "E' una ferita da rimarginare, stavamo dominando e potevamo dilagare - dice Conte -. Poi sono arrivati 4 gol in 15 minuti, è stata una sveglia. Non volevo perdere, odio queste sveglie, se però questo ha portato nei miei un senso di rivalsa va bene così. Però non ho ancora digerito quel ko".



Conte non si nasconde, l'obiettivo della Juve è chiaro: "Noi con questo gruppo siamo al terzo anno di lavoro. Stiamo costruendo qualcosa di importante, sia a livello di gioco che di mentalità. Ora questa è importante, la squadra è spinta sempre a cercare di vincere, a volte riesce a volte no. So per esperienza quanto sia difficile vincere al terzo anno, c'è voglia di far questo e anche i tifosi hanno capito l'importanza vincere anche quest'anno".

L'unica nota negativa è l'infortunio di Pirlo, uscito dopo nemmeno un quarto d'ora: "Ci auguriamo che Andrea non si sia fatto male in maniera importante, ci auguriamo che non sia una distorsione ma una botta al ginocchio. E' un giocatore importante e non dobbiamo certo aspettare l'infortunio per dirlo. Voglio essere ottimista, Andrea è un campione e quindi cercherà di essere a disposizione da subito".