Juve, tifosi in sciopero contro il Copenaghen

12:30 - E' cominciata la vendita libera dei biglietti per la sfida di Champions tra Juve e Copenaghen ma, nonostante un probabile sold-out, lo stadio rischia di rimanere in silenzio. La Curva Sud, sede del tifo più caldo, ha minacciato uno sciopero contro la decisione di chiudere il settore per due gare di campionato in seguito ai cori contro il Napoli. A ciò si è aggiunta anche la mancata presa di posizione della società che gli ultras si aspettavano.

Oltre a questo, ai sostenitori più caldi dei bianconeri, non è piaciuta neanche la decisione di riempire le curve vuote contro Udinese e Sassuolo con i bambini delle scuole calcio. Dunque si prevede un clima surreale allo Juventus Stadium per la gara contro i danesi, decisiva per il passaggio agli ottavi.

Ma non è la prima volta che l'impianto juventino rischia di rimanere senza il sostegno dei propri sostenitori. Difatti era già accaduto nella scorsa stagione, ancora in una gara di Champions, quella volta contro lo Shaktar nella fase a gironi, che in curva sud si rimanesse in silenzio e seduti per tutta la gara.

Nel frattempo, a Vinovo, gli allenamenti riprenderanno domani in vista della trasferta di Livorno, con Conte che dovrà fronteggiare l'emergenza difensiva dovuta alle assenze di Ogbonna e Bonucci per squalifica e Barzagli per infortunio.