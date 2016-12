Juve: Tevez tra Conte e Papa Francesco 

14:51 - Carlitos Tevez è un fiume in piena. L'Apache della Juve, intervistato in esclusiva da Tuttosport, ne ha per tutti. I complimenti sono naturalmente per Conte, Quagliarella e Papa Francesco. Indifferenza per Galliani. Sull'allenatore bianconero rivela: "E' un fenomeno, è un maniaco del lavoro. Va via? Se ci prova lo blocco io". Poi un appello al Pontefice: "Mi piacerebbe se mi chiamasse per discutere assieme dei poveri dell'Argentina".

L'Apache, alla Juve, si sente rinato: "Mi ha ridato la voglia di giocare a calcio. La cosa migliore per un giocatore è tornare a essere felice". Uno dei segreti di questa squadra si chiama Antonio Conte: "Mi ha sopreso molto, per lui ogni partita è una finale, vuole sempre vincere, non si accontenta mai. E' un maniaco del lavoro, ma poi i risultati si vedono in campo. Dal primo giorno mi ha fatto subito vedere e capire come gioca la Juve, ha un quaderno di tattica in cui appunta ogni minimo dettaglio".



Il compagno che più l'ha sorpreso è "Quagliarella per come tocca la palla. E Pogba: non lo conoscevo, è un vero campione, ha i numeri e la personalità". Prima di finire in bianconero, l'attaccante è stato molto vicino al Milan. "Dopo il grande duello di mercato tra i due club per avermi, non ho mai più sentito Galliani", spiega Carlitos, che poi ricorda la convivenza con Balotelli ai tempi del City: "Ho trascorso due anni con Mario, è pazzerello, di lui ho molti ricordi belli e tanti aneddoti particolari. Ma non posso raccontarli. Non sapeva neanche fare un pacchetto regalo...".



Tanto calcio, ma non solo. Tevez parla con piacere di Papa Francesco, argentino come lui: "Mi piacerebbe parlare col Pontefice, sarebbe un onore. Spero di riuscire a farlo con la mia famiglia, per parlare dei quartieri difficili di Buenos Aires, di solidarietà, delle iniziative che io stesso sto portando avanti. Quello che è successo lì, lui lo sa bene. E magari lo inviteremo a una partita della Juve, non importa se tifa per il San Lorenzo; anche se tenesse per il River, non sarebbe un problema".