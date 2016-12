Juve, Tevez: "Il Barrio mi ha insegnato a lottare. E' la mia essenza"

15:47 - Carlitos Tevez e le origini: sono queste il segreto di un giocatore ricco e famoso ma che non scorda mai l'infanzia a Fuerte Apache. "Il Barrio mi ha insegnato cos'è la vita, è l'essenza di quello che sono - ha raccontato l'attaccante della Juve in un'intervista esclusiva a Tiki Taka - Credo di aver avuto fortuna o un Dio personale per essere così oggi. Il mio sogno era quello di giocare a calcio e mi sono dedicato solo a questo".

"Nel Barrio c'era un pallone di stracci, mi ricorderò sempre che non aveva il cuoio, era solo fatto con la parte interna - ha raccontato ancora Tevez a Tiki Taka - La povertà e le altre cose brutte restavano fuori. Se oggi mi dicessero di andare a giocare una partita a Fuerte Apache, me la gusterei più di qualunque altra. Il barrio mi manca, anche oggi sono quello che ero nel mio quartiere, non sono cambiato. I segni sulla faccia? Un uomo è quello che ha dentro. Papa Francesco? Con lui vorrei parlare della mia infanzia. Mi farebbe felice".