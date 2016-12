Juve, Tevez dal Papa. Sarà ricevuto in udienza privata

10:55 - Martedì a Roma Carlos Tevez potrà finalmente coronare il sogno di conoscere il suo concittadino più illustre: il Papa. L'argentino sarà ricevuto in mattinata in un'udienza privata in Vaticano, per parlare dei disagi della loro città natale, Buenos Aires, e in particolare di Fuerte Apache, quel barrio che Tevez mostra orgoglioso nelle sue magliette dopo ogni gol. "Ammiro moltissimo il Papa, domani gli porterò anche una maglia della Juve".

Papa Bergoglio si è sempre mostrato attentissimo ai problemi dei quartieri difficili di Baires, pur non essendo nato nel famigerato quartiere che ha dato i natali a Tevez.



Proprio in occasione del gol al Verona dello scorso settembre, il numero 10 bianconero aveva mostrato una maglia con la scritta Ciudad Occulta, e in tanti avevano subito ricordato come anche PapaFrancesco, ai tempi del suo vescovado nella capitale argentina, denunciasse le minacce e le pressioni dei narcotrafficanti della zona.



Ma non è difficile immaginare che i due parleranno anche di calcio. Tevez è un simbolo della Boca e tifosissimo degli xeneizes, mentre il Papa è un simpatizzante (e tesserato) del San Lorenzo. Praticamente un derby in Vaticano.