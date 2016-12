Juve, tegola Pirlo: lesione di 2° grado al legamento collaterale del ginocchio destro

10:58 - Brutte notizie per la Juve. Gli accertamenti al ginocchio destro di Pirlo effettuati alla clinica La Fornaca di Torino hanno evidenziato una lesione di 2° grado al legamento collaterale mediale. Pirlo ieri sera aveva dovuto abbandonare il terreno di gioco in seguito a uno scontro con Lazzari: per il recupero si va dalle cinque alle sette settimane. Salterà dunque la delicata sfida in Champions con il Galatasaray e rientrerà con l'anno nuovo.

E' dunque finito in anticipo il 2013 di Pirlo. Le previsioni più rosee parlano di 30-35 giorni di stop - cosa che significherebbe rivedere in campo il regista bianconero già contro la Roma a inizio gennaio - ma il tipo di infortunio e i precedenti inducono a maggior cautela, proiettando il rientro oltre la metà del prossimo mese.