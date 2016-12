Juve-Napoli, sfida tra bomber: Higuain vuole scavalcare Tevez

11:51 - Juventus-Napoli vale tanto. La sfida di stasera a Torino può proiettare una delle due squadre all'inseguimento della Roma e iniziare a stabilire le gerarchie del nostro campionato. I bianconeri vogliono confermare le loro ambizioni, i partenopei devono invece dimostrare la propria maturità in chiave scudetto. Ma Juve-Napoli passa dai bomber, ed è soprattutto il duello tra Carlos Tevez e Gonzalo Higuain.

Ventinove anni il primo, 25 il secondo. La carriera dell'Apache la si comprende spulciando il palmares: 1 campionato argentino, 1 brasiliano, 3 inglesi, 2 Community Shield, 1 Coppa di Lega inglese, 1 Coppa d'Inghilterra e 1 Supercoppa italiana, a cui si aggiungono 1 Libertadores, 1 Intercontinentale, 1 Mondiale per club, 1 Coppa Sudamericana, 1 Champions League e un oro olimpico (Atene 2004). Una bacheca che fa spavento, mentre quella del Pipita appare più carente: 3 campionati spagnoli, 2 Supercoppe di Spagna e 1 Coppa di Spagna. Conta l'età, certo: ma va detto che Tevez ha girato il mondo e ha vinto ovunque, mentre Higuain a Madrid ha trovato enormi difficoltà ad imporsi. Discorso diverso per quanto riguarda la nazionale argentina. Il rapporto tormentato di Carlitos con la Seleccion è cosa nota, l'attuale ct Sabella non lo convoca e forse gli unici a credere veramente in lui sono stati Pekerman e Maradona. E anche a livello realizzativo lo juventino in albiceleste ha sempre incontrato difficoltà: solo 13 i suoi centri in 64 gare, mentre Gonzalo è a quota 20 in 34. Il futuro, tra l'altro, sembra essere dalla parte del napoletano, che gode della stima di Sabella e sarà un punto di riferimento ai prossimi Mondiali. Per quanto riguarda la media realizzativa, i due si equivalgono: Tevez, con 207 reti in 474 gare, è a 0,43; Higuain risponde con 144 in 318 e lo sorpassa leggermente (0,45). Sfida tra fenomeni, Juventus e Napoli se li godano.



LE PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez; Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Peluso, Motta, Padoin, Marchisio, De Ceglie, Quagliarella, Giovinco. All.: ConteNapoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain

A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Cannavaro, Uvini, Dzemaili, Radosevic, Pandev, Zapata, Insigne. All.: Benitez



Arbitro: Rocchi