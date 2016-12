Juve-Napoli, Conte punge Benitez: "Se non vince lo scudetto non ha fatto niente"

16:19 - Antonio Conte scalda la vigilia del big match contro il Napoli e bacchetta il tecnico partenopeo. "Benitez dice che sono al 75% e mi spaventa, non ci sarà campionato quando saranno al 100% - ha spiegato l'allenatore della Juve -. L'anno scorso sono arrivati secondi, hanno venduto Cavani, speso 90 milioni e se questa stagione non vinceranno lo scudetto, Benitez non avrà fatto niente....". Poi sulla formazione: "Pessimismo su Chiellini".

LA CONFERENZA PAROLA PER PAROLA

Match importante col Napoli, non solo per il risultato

"Sicuramente questa è una sfida importante, come è una sfida importante quando giochiamo contro Inter, Milan, Roma, Fiorentina, contro squadre che comunque quest'anno si sono mosse molto bene sul mercato e sono entrate nell'elite delle squadre che devono lottare per lo Scudetto. Però non dimentichiamo che la partita di domani è diventata importante grazie al successo sul Parma. E' un campionato lungo e difficile per una squadra che vuole lottare per raggiungere l'obiettivo, tutte le partite diventano le partite della vita, perché tutte le partite valgono tre punti".



Col ritorno al 3-5-2 verrà sacrificato un centrocampista

"Sì, tornando al modulo di base, un centrocampista sicuramente non partirà dall'inizio, ma per me rappresenta un'arma importante. Col Real Madrid hanno giocato tutti e quattro, quindi per dare un cambio di ritmo non poteva esserci mercoledì. Questo è l'aspetto del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, perché devo comunque sacrificarne uno". Il 4-3-3, del resto, era un'opzione importante per il match: "Poteva essere anche un'opzione perché comunque siamo pronti ad affrontare le partite con questi due tipi di sistemi di gioco, soprattutto quando vai ad affrontare squadre che giocano comunque con degli esterni forti. Poteva essere abbastanza realistica la situazione".



Isla non può fare il terzino

"Isla penso che possa fare quello che sta facendo: l'esterno, può fare l'interno di centrocampo, può fare anche eventualmente l'appoggio alla punta in un 3-5-1-1, però da terzino... dovete capire che ci sono due fasi, c'è la fase offensiva e la fase difensiva. Nella fase offensiva Mauricio è molto bravo, mentre nella fase difensiva, tenerlo come quarto, unico, in una difesa a quattro, comunque rappresenterebbe più un rischio.



Llorente ha detto di essere al 60%, ha margini di miglioramento?

"Oltre allo stimolo che può avere in nazionale, ha anche grande stimolo dagli attaccanti che ci sono qui come Quagliarella, Giovinco, Vucinic. C'è una competizione interna che non consente rilassamenti. E anche Fernando ha iniziato a correre. Credo che possa e deve migliorare ancora. Sta a lui continuare con la stessa serietà". "Più conoscerà i difensori del campionato italiano, meglio farà", ha aggiunto Conte.



Infortunati e caso Caceres

"Per Chiellini vediamo un po' per il match col Napoli, ma non c'è grande ottimismo". "Caceres... ci è giunta questa buona notizia, quindi se qualcuno magari poteva pensare che ci potessimo schierare col 4-3-3, mi hanno tolto il terzino che c'era, era l'unico, quindi siamo obbligati a tornare al modulo di campionato", ha aggiunto. Dopo la sosta dovremmo avere tutti a disposizione, tranne Pepe. Per quanto riguarda le sue condizioni è meglio chiedere allo staff medico, io non so spiegare bene l'entità dell'infortunio".



La Champions può influire sulla partita?

""Io parto dal presupposto e dico sempre che mi auguro che a vincere sia la squadra che ha espresso il miglior calcio in campo, questo mi auguro, anche perché sia noi che il Napoli vogliamo giocare a calcio, vogliamo fare la partita e quindi dovremmo essere bravi a superarci, sapendo che nè noi, nè il Napoli partiamo con il proposito del pareggio, questo è fuori dubbio"



Tevez segna e trascina la Juve, ma non viene convocato in nazionale

Conte è ironico: "Partiamo dal fatto che a me non dispiace che non venga convocato, così può riposare e riallenarsi con continuità". "Penso che sia un giocatore molto forte, che non ha solo grandi qualità, ma anche temperamento e carisma da grande giocatore. Siamo molto contenti di lui e lo teniamo stretto".



Capitolo Higuain

Conte esalta la punta argentina: "Si è ambientato subito bene. E' un grande giocatore, piaceva anche a noi. Ma è costato 40 milioni al Napoli". "Meglio Tevez o Higuain? Potevano arrivare entrambi, più siamo e meglio è - ha scherzato il tecnico -. Sono due punte formidabili. Forse Higuain a livello statistico segna di più, ma Carlos gioca anche per l'assist". "Higuain e Tevez sarebbero perfetti insieme? Non lo so, ma uno non preclude l'altro - ha aggiunto -. Io sono molto contento dei miei calciatori, abbiamo fatto delle scelte, siamo molto contenti e le portiamo avanti. Siamo molto contenti e non cambierei niente con nessuno in questo momento, che sia chiara la cosa".



Si inizia con la replica alle parole di Benitez

Conte parte subito dalle parole di Benitez: "Dice che la squadra è al 75% ed è a pari punti con noi e a tre lunghezze dalla Roma. il Napoli l'anno scorso è arrivato secondo in campionato, ha venduto Cavani per 60, hanno fatto una campagna per 90 milioni... quest'anno io penso che Benitez sia talmente intelligente da capire che se il Napoli non vince lo Scudetto non ha fatto niente". "Noi invece siamo già al 100% e stiamo viaggiando spediti, per questo mi preoccupo delle parole del tecnico partenopeo".