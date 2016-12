Juve-Napoli, Agnelli denuncia i tifosi azzurri 

10:14 - A oltre due settimane dagli episodi di Juventus-Napoli, il club bianconero ha annunciato di aver presentato denuncia contro ignoti, alla Procura di Torino, per gli atti di vandalismo compiuti da alcuni tifosi nel settore ospiti. "Le intemperanze - ricorda la Juve - hanno comportato gravi problemi di ordine pubblico e si è reso necessario lo spostamento di circa 300 tifosi per ogni settore, onde evitare che venissero colpiti dagli oggetti scagliati".

"Durante lo svolgimento della gara si sono infatti registrati gravi atti di vandalismo e ripetuti lanci di oggetti pericolosi verso le Tribune Est e Nord, occupate dai tifosi juventini". La Juventus ricorda che "sono stati distrutti 74 seggiolini, che dovranno essere interamente sostituiti e, come hanno riportato anche i rappresentanti della Procura federale della Figc, presenti in campo nel corso della partita, i supporter partenopei hanno più volte lanciato oggetti verso i due settori adiacenti, prima, durante e dopo la partita, oltre a cinque petardi di notevole potenza". Quattro tifosi della Juventus "sono stati feriti e hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Inoltre, una ragazza e' stata colpita alla testa da una maniglia, probabilmente divelta da una delle porte presenti nel settore ospiti".

La Juventus ha così risposto all'appello dei tifosi juventini, che avevo chiesto alla società di intervenire in loro difesa dopo le violenze di cui erano stati vittime allo Stadium. Proprio loro che si erano visti chiudere le curve per i cori considerati "discriminazione territoriale" nei confronti dei sostenitori napoletani.