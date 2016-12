Juve, Marotta: "Siamo una squadra solida e continua. Conte? Stanco della gogna mediatica"

13:06 - Marotta non può che essere contento per il successo a Bergamo della Juve, ancora a +5 sulla Roma: "Non dobbiamo guardare i punti di vantaggio, ma i risultati, la continuità e la solidità della squadra. Questi dati danno molto ottimismo, ma ora è solo una fase interlocutoria del campionato". L'ad bianconero spiega poi il silenzio di Conte: "E' amareggiato, ad ogni filone del calcioscommesse viene sbattuto in prima pagina consumando una gogna mediatica".

Marotta prosegue così la difesa del tecnico, che ha deciso di non rilasciare dichiarazioni prima e dopo la gara con l'Atalanta: "Ha già pagato nemmeno per illecito sportivo, son giuste le indagini, ma Conte è al di fuori da questa storia. La decisione è quella di non esporsi a domande su un argomento archiviato da tempo. Va rispettato, è profondamente amareggiato. Rispettate questa amarezza, fa questo mestiere con amore. La stessa Juventus ne è intaccata da tutto questo, noi dirigenti gli siamo vicini e siamo pure noi amareggiati per questo".

Conte non parla, ma fa parlare il campo: "Anno dopo anno abbiamo inserito tasselli, come Tevez e Llorente che oggi hanno risposto in pieno. In ogni gruppo ci sono caratteristiche come determinazione, motivazione e voglia di vincere. Conte è arteficie di tutto questo. All'inizio la situazione era psicofisica: molti erano reduci dalle nazionali, altri dovevano integrarsi e abbiamo avuto difficoltà. Però abbiamo risposto".

A una domanda su Nainggolan l'ad infine risponde: "E' un ottimo giocatore, ha tenuto in piedi il centrocampo del Cagliari. Rappresenta un po' il modo di giocare di Conte, però è del Cagliari ricordiamolo. Comunque non abbiamo in mente cessioni".