Juve, Marotta: "Per Pirlo porte apertissime, ascolteremo le sue esigenze"

10:33 - "Come abbiamo fatto l'anno scorso con Buffon, anche per Pirlo la porta è apertissima, starà a lui dover decidere, visto che è in un'età in cui si possono decidere cose importanti per se stessi". Così l'ad della Juve Beppe Marotta sul rinnovo del centrocampista, in scadenza a fine stagione. "Saremmo orgogliosi di poter continuare con lui", ha aggiunto a margine del 'Premio Liedholm'. Sulla questione porte chiuse a San Siro: "E' inammissibile".

"Con Andrea intercorrono ottimi rapporti, sia a livello societario, sia tecnico. Saremmo orgogliosi di poter continuare con lui - ha aggiunto Marotta - Pirlo nella Juve di oggi è quello che si avvicina di più a Platini, per la carriera e per quello che rappresenta come uomo e come professionista".



Poi 'appoggia' il tecnico bianconero: "Quando Conte si riferisce a critiche esagerate lo fa guardando a un ruolino di marcia che finora ci ha visto in linea con gli anni precedenti, quando alla fine siamo risultati i migliori. Quando si subiscono reti significa che ci sono alla base situazioni migliorabili. Nell'analisi di Conte c'è anche questo: certe leggerezze si possono eliminare. E uno dei compiti in questa fase della stagione è di migliorare quelle situazioni che ci hanno portato a subire qualche rete in più rispetto al passato".



E ancora sulla vicenda che ha portato alla chiusura di San Siro per Milan-Udinese: "Siamo davanti a un problema che abbiamo sottovalutato e che mi auguro possa essere risolto perché una cosa è la discriminazione razziale e una cosa è quella territoriale. E da questo punto di vista qualsiasi urlo da parte di chiunque può essere considerato tale e quindi molto pericoloso". E ancora: "La norma sulla discriminazione territoriale è stata interpretata da noi dirigenti forse con troppa leggerezza. Quando il 5 agosto sono state inasprite le sanzioni relative a queste cose, abbiamo sottovalutato il fenomeno. Oggi ci ritroviamo con uno stadio chiuso e, come diceva l'antropologo Smith, il calcio giocato senza pubblico è pari allo zero".