Juve, Marotta: "Felici del lavoro di Conte"

14:28 - Antonio Conte non si tocca. Parola di Beppe Marotta, che ha risposto alle domande degli azionisti durante l'assemblea dei soci: "Conte ha un contratto che scade nel 2015, con lui abbiamo un ottimo rapporto, siamo molto contenti del suo lavoro. Per cui immaginare che ci stiamo dedicando alla ricerca di un altro allenatore è cosa fuori da ogni verità. Prandelli al suo posto? Sono voci assolutamente infondate".

L'amministratore delegato bianconero difende Gigi Buffon, nel mirino della critica dopo qualche prestazione sottotono: "E' un campione, un professionista serissimo, un leader dello spogliatoio, il capitano nostro e della Nazionale - dice Marotta -. E' uno dei migliori portieri al mondo e rappresenta il massimo delle aspirazioni di un calciatore e il massimo dei desideri per un allenatore e per i dirigenti che gestiscono un gruppo di professionisti. Gli si può permettere, dunque, che a volte non sia lo straordinario portiere che è sempre stato. Alcuni 'infortuni' capitano".



Marotta, infine, frena sul possibile inserimento di clausole rescissorie per i big: "Questo è un istituto che si usa molto all'estero, c'è la possibilità di farlo anche in Italia però riteniamo che non sempre la clausola rescissoria significhi avere un rapporto di fiducia con i giocatori: anzi, spesso è esattamente l'opposto. E visto che noi abbiamo un ottimo rapporto sia con Vidal, sia con Pogba che con Marchisio, che sono seri professionisti e hanno voglia di indossare la maglia della Juventus, non inseriremo comunque delle clausole rescissorie nei loro contratti".