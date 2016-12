Juve, Marchisio vola basso: "L'Europa League non è un obiettivo facile"

17:03 - La finale dell'Europa League a Torino è un obiettivo importante per la Juventus dopo l'eliminazione dalla Champions. Ma vincere, non sarà semplice. Lo sa bene Claudio Marchisio. "Ci è dispiaciuto moltissimo uscire dalla Champions, ma è andata così. Ora sappiamo di doverci almeno provare in Europa League, ma non sarà assolutamente facile", ha spiegato il centrocampista bianconero ai microfoni di JTv.

Domenica, a Bergamo, per la Juventus c'è in programma l'ultimo impegno dell'anno. E la banda di Conte vuole chiudere bene. "Stiamo concludendo questo 2013 nel migliore dei modi, come gli ultimi due anni, al primo posto", ha precisato Marchisio, sottolineando i meriti dell'allenatore e della dirigenza che ha avviato il nuovo corso della Juventus. "Questa squadra sta dimostrando negli anni, da quando è arrivato mister Conte, di crescere sempre di più - ha proseguito -. Man mano che passano i mesi e le stagione, non è mai facile rimanere a questi livelli. E' un grande segno di maturità, di crescita, un lavoro che è iniziato tutto due anni e mezzo fa".

JUVE-ROMA E' GIA SOLD OUT

La ripresa del campionato per la Juventus sarà da tutto esaurito. Il big match allo Stadium contro la Roma è infatti già "sold out". Impossibile trovare un biglietto per andare a vedere la partita tra le due protagoniste di questa stagione. Prima sono andati a ruba i tagliandi la fase di prelazione riservata ai Member. Poi, durante la vendita libera, in poche ore ogni posto dello Stadium è andato esaurito, compreso quello degli ospiti. Qualora si liberassero delle disponibilità da parte degli aventi diritto, i biglietti residui verranno messi in vendita a partire dalle 14.00 di giovedì 2 gennaio.