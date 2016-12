Juve, Llorente: "Se daremo il 100%, andremo avanti"

15:56 - La Juve sa che si giocherà tutta la sua stagione europea contro il Galatasaray, ma Fernando Llorente sembra essere tranquillo. "Per superare il turno dobbiamo fare ciò che facciamo sempre, allenarci duramente e giocare con intelligenza, rimanendo sempre concentrati e mantenendo un controllo costante sulle nostre azioni. Non dobbiamo avere paura e se daremo il 100% in campo riusciremo ad andare avanti", ha detto.

"E' vero, non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma la squadra è forte, ci siamo rimessi in corsa e ci siamo guadagnati la possibilità di avanzare alla fase successiva", ha aggiunto.