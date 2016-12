Juve, Llorente: "Posso crescere ancora molto" 

17:24 - Fernanndo Llorente è l'uomo del momento in casa Juve, ma lo spagnolo non sembra volersi accontentare di quanto fatto finora in bianconero. "Lavoro per diventare sempre più forte, ho sempre detto che ogni giorno voglio migliorare, essere un calciatore migliore. Sto facendo un bel lavoro e credo di poter crescere ancora molto", ha detto l'attaccante spagnolo alla vigilia della sfida con il Copenaghen.

Quando sarà al top? "E' difficile dire a che percentuale di condizione sono, miglioro ogni partita che gioco. Il Mondiale? La corsa è molto lunga, non è il momento di parlare di questo. So che devo fare molto bene alla Juve, è la prima cosa che ho in testa. Aiutare la squadra a vincere mi può portare in Brasile".