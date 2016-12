Juve: Llorente è esploso e ricorda Trezeguet 

20:05 - La Juve ha finalmente trovato il suo bomber: Fernando Llorente è definitivamente esploso con la maglia bianconera dopo un avvio difficile. Ci ha messo del tempo per ambientarsi, ma ora il Re Leone è irrinunciabile per Conte e per i bianconeri: "Adesso mi sento al centro della Juve", l'esultanza dell'attaccante spagnolo che con il gol vittoria con l'Udinese è salito a quota sei realizzazioni. E qualcuno già lo paragona a Trezeguet.

Ora la stella bianconera più brillante è quella di Llorente. Potente e abbagliante come non mai, tanto da far risaltare meno quella altrettanto luccicante di Carlos Tevez. Da un mese a questa parte, quando si parla di Juve, è inevitabile non citare il Re Leone. E' lui che si prende titoli e pagine di giornali, è lui che è sulla bocca di tutti e, per finire, da quando si lui si è sbloccato la Juve ha iniziato a volare, in testa al campionato e non solo.

Decisivi i due gol al Real Madrid, uno all'andata e uno al ritorno, per l'attaccante spagnolo che ha trovato la sua dimensione giusta. Da quel momento in poi è sempre partito titolare al fianco dell'Apache e ha timbrato il cartellino del gol con continuità: sono 6 i gol in 14 presenze, di cui solo 10 da titolare. Dal gol al Livorno, alla van Basten, al sigillo vittoria contro l'Udinese in pieno recupero che ricorda Trezeguet. In poche settimante ha scalato le gerarchie, da ultima a prima punta. Prima si parlava di mercato, mentre ora si parla solo dell'affare che la Juve ha fatto a prenderlo a costo zero. Anche Conte è in estasi tanto da lasciarsi scappare un "Santo subito".

Oltre ai gol c'è di più perché Llorente è il numero 9 che l'allenato bianconero cercava da tempo. La prima punta capace di segnare con continuità, ma anche di far salire e rifiatare la squadra. Un vero attaccante da area di rigore con la sua fisicità, capace di capitalizzare i cross degli esterni, fondamentali per il gioco della Vecchia Signore.