Juve: Lichtsteiner non rientra a Livorno

13:15 - Un'altra brutta notizia per il tecnico della Juve Antonio Conte in vista della trasferta di domenica a Livorno: slitta infatti il rientro di Lichtsteiner, assente dal 2 ottobre (gara di Champions League contro il Galatasaray). Lo svizzero sembrava pronto a tornare in campo e invece ha proseguito nel lavoro differenziato. E' stato lo stesso club bianconero, attraverso il sito ufficiale, a escludere la sua presenza in Toscana.

Difesa, dunque, tutta da inventare per Conte. Che ritrova sì Chiellini (anche se non al 100%), ma che dovrà fare a meno anche di Barzagli, alle prese con un problema all'adduttore sinistro patito in Nazionale. Oltre agli squalificati Ogbonna e Bonucci. Due quindi le opzioni: difesa a quattro, completata da Caceres centrale (che, l'altro, tornerà soltanto giovedì dall'Uruguay), Padoin (o Motta) a destra e De Ceglie a sinistra. Oppure linea a tre con Caceres-Chiellini-Peluso.



Problemi anche per il centrocampo. Non giocherà quasi certamente Vidal, reduce da un fastidio muscolare. Il cileno verrà risparmiato per la sfida decisiva di Champions League di mercoledì prossimo con il Copenaghen. In dubbio anche Marchisio, tornato dal doppio impegno con l'Italia con un affaticamento muscolare. Nessun problema, invece, per quanto riguarda l'attacco: Tevez è pronto per riprendere in mano le redini del reparto offensivo. Al suo fianco uno tra Quagliarella e Llorente, con Vucinic (al rientro) e Giovinco come opzioni da non scartare, anche a gara in corso.