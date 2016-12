Juve, Lapo Elkann: "Cristiano Ronaldo? Un bulletto portoghese"

11:31 - "Cristiano Ronaldo? Un grandissimo giocatore ma anche un bulletto portoghese". Lapo Elkann attacca (anche se in modo totalmente ironico dice lui stesso) il fuoriclasse del Real Madrid, avversario ieri della Juventus in Champions League. "Dal punto di vista calcistico ha un turbo in più di tanti altri giocatori, ma ha sempre un Messi davanti che ha vinto tanti Palloni d'Oro. Gli toccherà sempre essere secondo".

Sulla prestazione della squadra bianconera, Elkann osserva: "ho visto il primo tempo più bello disputato dalla Juve da inizio anno e ho visto anche la curva più bella, una coreografia che si può definire un capolavoro".