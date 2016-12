Juve in allarme per Tevez: posticipato il rientro dalle vacanze

21:48 - Sono rientrati tutti in casa Juve a parte Carlos Tevez. A sorpresa, infatti, l'argentino è rimasto in patria per motivi familiari. La società, con cui il giocatore è in continuo contatto, è stata avvertita e ha concesso all'Apache di prolungare la sua permanenza. Il rientro di Tevez, comunque, è atteso tra martedì e mercoledì. Intanto la squadra ha sostenuto una doppia seduta di allenamento a Vinovo alla presenza di Antonio Conte, tornato da Dubai.

L'assenza di Tevez è legata alla moglie che, al settimo mese di gravidanza, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale. Quanto al resto della squadra, si sono allenati in gruppo i sudamericani oltre ad Asamoah, che avevano avuto un giorno in più di permesso. Con loro anche Vucinic, che sta smaltendo l'influenza. Migliora Pirlo. Il centrocampista bresciano sta esaurendo il suo programma personalizzato di recupero, che dovrebbe portarlo in campo per il big match del 5 gennaio. L'infortunio al ginocchio è quasi dimenticato.