Juve, il flop Champions rischia di costare caro

17:57 - Il giorno dopo la batosta di Istanbul la Juve ha fatto cerchio ed è rimasta in silenzio. Ma all'interno non è rimasta a pensare su quanto poteva essere e invece non sarà. Andrea Agnelli ha fatto visita alla squadra e ha fissato gli obiettivi: vincere lo scudetto, il terzo di fila, e provare ad alzare una coppa europea, anche se non sarà quella più prestigiosa. L'Europa League è un traguardo da non snobbare quest'anno. Perché la finale si giocherà a Torino e perché bisogna rientrare dalle perdite economiche: dai 63 milioni della passata stagione arrivati dai quarti in Champions ai soli 11 di oggi. Per questo bisogna provare ad andare fino in fondo in Europa League, in modo da limitare i danni a "soli" 20 milioni.

Sta di fatto, però, che che la botta è stata forte e non passerà inosservata. Sul campo, sui conti, sul mercato. Per quanto riguarda il primo, Conte dovrà rivoluzionare la programmazione, organizzando un turnover ancora maggiore perché adesso non sarà più concesso sbagliare, che si tratti di campionato, Europe League o Coppa Italia, un altro traguardo da non sottovalutare visto che varrebbe la "coccarda" del decimo titolo. Oltretutto la possibilità di giocare a lungo, almeno questo si augurano alla Juve, il giovedì, ha già convinto il club a muoversi per chiedere alla Lega di scendere in campo sempre al lunedì in posticipo.

Detto dei conti, bisogna parlare del.. Conte. Sì, perché l'eliminazione anticipata dalla Champions non ha fatto bene alla Juve, ma neppure alle ambizioni del suo allenatore. Il tecnico pugliese, infatti, credeva molto in questo palcoscenico e il fatto di essere uscito così presto non gli ha fatto piacere. Tanto che potrebbe ripensare al suo futuro in panchina. Il suo contratto scade a giugno 2015, ma le difficoltà europee, legate a doppio filo all'impossibilità di fare un mercato da big continentale, potrebbero far riaffiorare pensieri d'addio. E' per questo che se dovessero arrivare proposte concrete dall'estero, Monaco come Arsenal se non addirittura Manchester United, queste potrebbero trovare terreno fertile. Anche perché non mancherebbero gli eventuali sostituti: uno su tutti quel Prandelli che dopo i Mondiali lascerà i colori azzurri. Peggio ancora, questi dubbi potrebbero impossessarsi anche di alcuni big o futuri tali, come Vidal e Pogba, anche loro richiamati dalle sirene di club più vincenti in Europa e da offerte alle quali la Juve non potrebbe rispondere adeguatamente.