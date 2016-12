Juve, e gli insulti dai bambini. Malagò: "Non se li sono inventati loro..."

17:42 - Bello vedere tanti bambini allo stadio a tifare per la propria squadra: cosa insolita negli stadi italiani. Eppure non tutto è stato perfetto allo Juventus Stadium, dove per una sera circa dodicimila Under 13 hanno invaso le curve Nord e Sud, chiuse dal giudice sportivo per gli insulti al Napoli. A ogni rinvio del portiere dell'Udinese Brkic partiva il coro "m...." e non sono mancati pesanti insulti all'arbitro. Bambini con brutti slogan da grandi...



''Una volta tanto vediamo le cose in positivo. Su proposta mia e del presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete, la società si è fatta promotrice di una bella iniziativa. Non buttiamo a mare il lato bello della questione e cerchiamo di spiegar loro che certe cose non vanno bene. Ma di certo non se le sono inventate loro''.

Sulla iniziativa della Juve con migliaia di bambini allo stadio, e sul lato b) dei cori in curva, ha parlato anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò. E le sue parole, sono eloquenti.

Sull'argomento è intervenuto Arrigo Sacchi: "La gioia di vedere quei bambini allo stadio è stata grande. Ma quei cori: tutta colpa di chi li ha accompagnati". Poi Fabio Capello: "In Italia non si sta facendo abbastanza sul tema degli ultra negli stadi. I coris di quei bambini sono stati un episodio molto brutto. Chi li ha accompagnati non ha fatto niente"