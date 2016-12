Juve: Curva chiusa per un turno, ma la pena è sospesa con la condizionale

10:20 - A causa dei cori di "discriminazione territoriale" contro in napoletani, avvenuti durante Juve-Genoa, il Giudice sportivo ha chiuso la Curva Sud dello Juventus Stadium per un turno. Essendo la prima violazione, la sanzione è stata sospesa per un anno con la condizionale. Questi gli squalificati per una giornata: Siligardi (Livorno), Basha (Torino), Maicon (Roma), Lucarelli (Parma), Bostjan (Chievo), Diamanti (Bologna) e Rodriguez (Fiorentina).

Siligardi, in particolare, è stata squalificato grazie alla prova tv per una bestemmia dopo un tiro sbagliato. Esaminate le immagini televisive, il Giudice ha rilevato che il giocatore del Livorno "dopo aver effettuato un tiro verso la porta avversaria mancando per poco il 'bersaglio', recriminando con se stesso proferiva, nell'esclusione di ogni ragionevole dubbio, un'espressione blasfema".



Balotelli e Fetfatzidis, invece, hanno ricevuto un'ammenda di 2.000 euro per aver simulato di aver subito un fallo da rigore. Il Giudice ha anche deciso l'ammonizione con diffida per il preparatore dei portieri del Sassuolo, Lorieri, e per il preparatore atletico del Milan, Folletti. Fra le società, il Parma ha ricevuto un'ammenda di mille euro. Ammonito il presidente del Catania, Antonino Pulvirenti.

Intanto, l'Inter ha comunicato che farà ricorso contro la squalifica di due giornate per Ishak Belfodil, fermato dopo l'espulsione rimediata al termine di Inter-Verona in seguito a un acceso confronto con Moras. "F.C. Internazionale - si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale - comunica di aver proposto ricorso avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Ishak Belfodil (squalifica per due giornata effettive di gara)".