Juve-Copenaghen: accoltellato a Torino un tifoso danese

15:09 - Momenti di tensione questa mattina a Torino. Secondo quanto riporta il quotidiano danese Exstrabladet, quattro tifosi del Copenaghen sarebbero stati aggrediti vicino al loro albergo dove stavano facendo colazione. Uno di loro, Kristoffer Østergaard, avrebbe ricevuto una coltellata, come testimonia la foto postata dallo stesso Kristoffer. L'uomo ha deciso di non sporgere denuncia ed è intenzionato ad andare ad assistere al match di Champions con la Juve.

Il tifoso era in compagnia della fidanzata (sarebbe rimasta ferita anche lei), e di un'altra coppia, che ha deciso di fare ritorno in Danimarca: ""Eravamo in quattro, tutti tifosi del Fck Copenaghen. Mentre mangiavamo siamo stati assaliti da cinque-sei italiani tifosi con coltelli, pugni e calci". Kristoffer e la fidanzata hanno deciso di rimanere a Torino dove assisteranno alla partita tra Juve e Copneaghen. Non hanno alcuna intenzione di andare dalle forze dell'ordine o di farsi medicare all'ospedale: "Non abbiamo idea di quello che potrebbe accadere e quanto potrebbe aiutare andare a denunciare l'accaduto alla polizia. E non voglio neanche restare in una sala d'aspetto di un pronto soccorso tutto il giorno, so quanto possono essere lente".