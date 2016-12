Juve, Conte "vince" il suo primo Tapiro d'Oro

19:21 - A Striscia la Notizia non si sfugge. Dopo l'amaro addio che la Juve ha dovuto prematuramente dare alla Champions League, Antonio Conte si è potuto "consolare" con il suo primo Tapiro d'Oro, la celebre onorificenza del tg satirico. L'attapiramento è dovuto all'eliminazione per mano del Galatasaray e, a questo punto, l'allenatore leccese dovrebbe sperare di far bene in Europa League, altrimenti rischierebbe un clamoroso bis. "Sono molto orgoglioso di riceverlo - afferma l'allenatore della Juve - . E' successo quello che non doveva accadere. Non ci dovevamo ridurre all'ultima giornata per qualificarsi in Champions. E' stata una lotta in mezzo al fango e gli altri sono stati più fortunati".