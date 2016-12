Juve, Conte: "Stiamo facendo un buon campionato. Peccato per Firenze" 

23:58 - Dopo la netta vittoria per 4-0 contro il Catania, Antonio Conte fa un primo bilancio della stagione bianconera: "La Roma sta facendo un cammino straordinario, ma noi in campionato ne abbiamo vinte otto, stiamo facendo bene". L'incredibile ko di Firenze continua a lasciare il segno: "Era una partita condotta in lungo e in largo, aumenta il rammarico perchè adesso staremmo parlando di una squadra che ha vinto 9 partite. Mi auguro serva da esperienza".

Venendo alla gara contro gli etnei, il tecnico della Juve non ha digerito i 10' di blackout nella prima frazione: "Ci sono situazioni positive e negative sia quando vinci che quando perdi, anche quando si vince è un dovere vedere le cose migliorabili mentre quando perdi bisogna trovare gli aspetti positivi". Qualcosa non è andato nonostante il 4-0: "L'approccio col Genoa è stato più intenso e cattivo di quello odierno, anche se questa partita viene dopo tre giorni da quella. E' la quarta partita in 12 giorni, bisogna imparare che non si può andare sempre a duemila, lì deve venire fuori l'organizzazione di gioco e la qualità dei calciatori. Abbiamo portato a casa una vittoria mai in discussione, ma l'intensità avuta con Genoa era diversa da quella di stasera".

Tra i bianconeri, oltre a Tevez, ha brillato Andrea Pirlo: "E' un giocatore importante, un fuoriclasse, un top player; stiamo cercando di gestire anche Andrea insieme a Vidal, Pogba e Marchisio con una rotazione scientifica, studiata per averli al massimo nelle partite che contano".

Chiusura dedicata a sè stesso: "E' bellissimo essere inserito nella lista dei 10 migliori allenatori del mondo, è qualcosa di incredibile: ringrazio i miei calciatori perchè sono loro che mi permettono di ambire a questi premi".