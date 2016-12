Juve, Conte: "Sono sicuro che vincerò la Champions" 

13:35 - Antonio Conte ha conquistato il premio di miglior allenatore al Globe Soccer Award, ma il tecnico della Juve vuole vincere sul campo. Cosa? La Champions League. "Purtroppo in questo momento non dipende tanto da noi - ha detto - . Dipende molto dalle altre, dalla crescita anche economica che l'Italia riuscirà a fare per cercare di tornare a livelli competitivi. Cosa darei per vincerla? Nulla, perché sono sicuro che in futuro la vincerò".

"Resta l'amarezza per essere uscito dalla Champions League per una gara che non è stata giocata. Ma dopo due anni in cui la Juve è cresciuta tantissimo, adesso deve avere l'obiettivo di vincere anche a livello internazionale. Abbiamo tre traguardi: lo scudetto, la Coppa Italia e l'Europa League. Dobbiamo provare a vincerli tutti e tre. E io non scelgo", ha aggiunto. Certo, non sarà facile considerate le avversarie: "Bisogna tornare a quando c'ero anch'io, quando abbiamo fatto quattro finali europee consecutive, una di Coppa Uefa e tre di Champions League. Solo che oggi ti accorgi che il Bayern Monaco, che l'anno scorso ha vinto tutto e che sta continuando a vincere quest'anno, senza battere ciglio ha investito oltre 60 milioni". Quanto al suo futuro, Conte non ne vuole parlare. "Il mio futuro tra un anno? Non importa nulla, in questo momento ho solo la Juve in testa", ha concluso.