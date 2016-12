Juve, Conte: "Non scriverò lettere a Babbo Natale. Siamo a posto così. Galliani tra i più bravi dirigenti della storia"

15:27 - Antonio Conte non si aspetta regali a gennaio. Alla vigilia della sfida con l'Udinese, il tecnico della Juve spiega: "Non scriverò alcuna lettera a Babbo Natale. Stiamo facendo benissimo con questo gruppo e andiamo avanti così". Sulla gara di domani con i friulani il tecnico avverte: "Dovremo stare attenti alla loro velocità". Infine un commento sulla vicenda Galliani: "In assoluto uno fra i più bravi dirigenti nella storia del calcio".

Cosa pensa della vicenda Galliani?

Non entro nelle vicende riguardanti il Milan, non conosco i fatti. Ho grande rispetto per Galliani, ha vinto tanto ed è stato un grandissimo dirigente, è in assoluto fra i più bravi nella storia del calcio. Non è facile vincere e rivincere è difficilissimo.

Che gara si aspetta domani?

Sarà una partita difficile con l'Udinese. E' una squadra in recupero dal punto di vista fisico. Conosciamo il loro gioco. Hanno fatto miracoli in questi anni: sono entrati in Champions, in Europa League. Sono abituati a stare in alto. Bisognerà fare attenzione perchè hanno gente veloce e abile nelle ripartenze. Dovremo stare attenti a Di Natale.

Garcia ha detto che al secondo posto si sente più tranquillo.

Garcia sta facendo cose eccezionali, lui e anche la Roma. Non essere davanti a noi dopo 10 vittorie mostra quanto buono sia il nostro cammino. Dobbiamo sbagliare il meno possibile.

Può essere un momeno importante del campionato da qui alla sosta?

La serie A è una lunga maratona, è normale che ci siano 2-3 momenti decisivi. Meno si sbaglia meglio è. Noi abbiamo ripreso la testa solo da una giornata e ora vorremmo rimanerci. Abbiamo trasferte impegnative a Bologna e Bergamo e affrontiamo il Sassuolo in casa. Cercheremo di ottenere il massimo contro avversari che disputano sempre la partita della vita al nostro cospetto.

Esagerata la multa a Garcia per il walkie-talkie?

Ci sono delle regole che bisogna rispettare. Io ho dovuto farlo per 4 mesi. In ogni caso già si penalizza la squadra tenendo l'allenatore in tribuna: una forma di comunicazione nel 2013 dovrebbe essere prevista. Non credo che cada il mondo se Garcia comunica con il secondo o con un referente in panchina. Anche perchè, prima che arrivino e vengano eseguite le indicazioni, passano 10 minuti.

Quale è la situazione degli infortunati?

L'infermeria si sta svuotando. Dalla prossima settimana dovremo avere tutti a disposizione e aspettiamo Pepe. Mi auguro di poter contare a breve su Lichtsteiner, che da giovedi ha ricominciato a lavorare con il gruppo. Abbiamo bisogno di lui.

Domani allo Juventus Stadium le curve saranno occupate dai bambini.

Spero che un giorno bimbi e ultras possano stare insieme in un clima di maggiore responsabilità per tutti. I cori sono beceri ma l'offesa dei morti dall'Hysel a Superga sono ancora più gravi. Come la devastazione di settori dello stadio.

Sempre domani, 1 dicembre, i bambini inizieranno a scrivere le lettere a Babbo Natale. Ha in mente anche lei una lettera per i regali di gennaio o aspetta la gara di Istanbul prima di compilarla?

No, da parte mia non ci sarà nessuna lettera a Babbo Natale. Per quello che mi riguarda stiamo benissimo così e andiamo avanti così. Non voglio parlare di mercato.