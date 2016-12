Juve, Conte: "E' giusto pensare alla Champions, ma non dovevamo vincerla quest'anno"

11:05 - La caduta della Juve a Istanbul ha fatto rumore, ma Antonio Conte, alla viglia della sfida col Sassuolo, mette le cose in chiaro. "L'ambizione di tutti noi è e deve essere vincere la Champions, ma ci vuole tempo e pazienza. Volevamo fare meglio rispetto alla scorsa stagione, ma non ci siamo riusciti. Peccato, ora dovremo essere bravi a rialzarci. Ma non era questo il nostro obiettivo principale di quest'anno", ha detto l'allenatore bianconero.

Qual è la ricetta dopo la sconfitta?

"Non è la prima volta che perdiamo. Anzi, quest'anno siamo caduti due volte di fila, per la prima volta sotto la mia gestione, con Fiorentina e Real. Non ci sono ricette particolari. Chi fa il nostro sport sa che si può vincere e perdere. Bisogna essere preparati. In due anni e mezzo abbiamo abituato tutti molto bene. Dovremo essere bravi a rialzarci"

Cosa risponde a chi parla di fallimento?

"Fallimento di cosa? Che non abbiamo vinto la Champions? Se l'obiettivo era vincere la Champions allora sì. Se ben ricordo, in effetti, l'obiettivo primo era proprio vincere la Champions, poi lo scudetto e la coppa Italia, avendo già vinto la Supercoppa italiana. Sì, volevo il triplete...".

Tempo e ambizioni sono conciliabili?

"Siamo usciti senza giocare una partita, l'ultima, e non dovevamo ridurci a giocarci la qualificazione alla fine. Dobbiamo assumerci le nostre colpe. Penso anche che il destino ci abbia riservato questo per mandarci dei messaggi. Bisogna essere costruttivi per capire dove e come bisogna migliorare. Vincere la Champions è ambizione mia, dei giocatori e della Juve. Ci vuole tempo per tornare a essere competitivi in Europa. Le vittorie non nascono dall'oggi al domani. Dobbiamo scrivere la storia e alzare sempre l'asticella, ma ci vorrà pazienza. E altre cose".

Come si affronta il Sassuolo adesso?

"Bisogna guardare al presente che si chiama Sassuolo, una squadra che ha bloccato Roma e Napoli. E spero che non ci sia due senza tre. E' una fase delicata del campionato. Metterò in campo la squadra migliore in assoluto. Sappiamo che mercoledì c'è la Coppa Italia e poi l'Atalanta. Passato e futuro adesso non contano".

Come valuta il rendimento di Tevez?

"Sono molto contento di Carlos, di come si è battuto. E' stato un leone anche a Istanbul. Io non valuto le prestazioni con i gol. Sono molto contento del suo acquisto, ha grande carisma.".

Problemi con gli attaccanti e di formazione?

"Vucinic non sarà a disposizione, Giovinco ha preso una botta nell'amichevole ed è in dubbio. Anche Pirlo è out e per quanto riguarda l'assenza di Marchisio, valuterò se potrà essere sostituto da Asamoah come interno".