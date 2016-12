Juve, Conte: "Dovevamo chiuderla prima"

00:07 - La vittoria di Bologna soddisfa Antonio Conte, che ha elogi per tutti e un solo appunto da fare: "Abbiamo uomini di qualità e un'organizzazione di gioco che prescinde dagli interpreti - spiega il tecnico -. Lo spartito è sempre lo stesso e questa è la cosa più bella, ma dovevamo 'ammazzare' l'avversario. E' il terzo anno che lavorano con me, i nuovi sono facilitati, io alleno tutti alla stessa maniera proprio perché tutti devono essere pronti".

Conte si sofferma su Vucinic e Quagliarella, stasera in campo da titolari al posto di Tevez e Llorente (entrati a gara in corso): "Oggi penso che si possano tessere le lodi di Quagliarella, che ha giocato con intensità anche in fase difensiva. Anche Vucinic stava facendo bene, poi ha preso un colpo al ginocchio che lo ha costretto ad uscire. Llorente? La prestazione di Fernando è senza dubbio positiva, sta crescendo, ci sta dimostrando perché è stato seguito e preso. Sta migliorando tantissimo, anche in cattiveria, protezione della palla e assist, ora deve ambire ad essere un goleador, faremo di tutto affinche' questo accada".