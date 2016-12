Juve, Conte aspetta il Catania in silenzio e convoca i tifosi 

15:29 - Conte scoprirà la sua Juve nel pomeriggio a Vinovo. Per i giornalisti questa volta nessun indizio da conferenza stampa precedente all'allenamento anche se va da sè che in attacco i disponibili sono sempre gli stessi tre. Niente parole, quelle torneranno venerdì alla vigilia di Parma-Juve. Il silenzio di Conte è stato deciso nel dopopartita di domenica pomeriggio per non dover parlare tre volte in una settimana, è stato detto. Effetto indiretto ma forse non del tutto involontario e comunque gradito l'aggiramento di temi recenti, vedasi fesserie recentemente denunciate.

Dunque solo dopo il Catania gli si chiederà anche un commento sulla nomination per concorrere al Fifa World Coach of the year per meriti conseguiti nella passata stagione, finita con il secondo scudetto consecutivo. Nelle intenzioni ovviamente primo obiettivo da replicare, al di là della gran voglia di vincere in futuro una Champions League manifestata a Zurigo dal presidente Andrea Agnelli.

Insomma progetti da Juve a prescindere dai tempi della loro eventuale realizzazione. Progetti che prevedono determinazione in campo, sostegno fuori. Bolgia, per dirla alla Conte, che non prevede però cori vietati pur se facenti parte di una strategia anti istituzioni ormai diffusa in molti stadi d' Italia. Anche la Curva Sud Scirea ad ora squalificata con la condizionale per cori contro i napoletani. Dovesse succedere in Juve-Catania, curva chiusa proprio contro il Napoli il 10 novembre, quantomeno si stanno chiedendo se ne valga la pena.