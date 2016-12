Juve, Conte: "Adesso è tutto in mano nostra"

10:19 - Il successo col Copenaghen fa tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora, ad Antonio Conte: "Dovevamo vincere per forza e non è mai facile - spiega il tecnico -. Lo abbiamo fatto, anche se ci siamo un po' complicati la vita. Ma siamo stati bravi a riprenderci subito e rimettere le cose a posto. Ora è tutto in mano nostra, ci giocheremo la qualificazione a Istanbul. Sarà una partita calda, ma abbiamo la voglia di continuare a fare la Champions".

Il tecnico fa i complimenti a tutta la squadra, a cui manca un punto per raggiungere gli ottavi: "Stasera siamo stati bravi a sfruttare le fasce laterali, non è facile quando incontri squadre che si dispongono con dieci uomini dietro la linea della palla". La svolta, secondo Conte, è arrivata dopo la sconfitta in campionato contro la Fiorentina: "Forse ci è servita da sveglia - spiega -, anche se io preferisco non avere mai questo tipo di sveglie. Ci siamo rialzati subito, rimettendo a posto le cose in campionato e ora pure in coppa".