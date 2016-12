Juve, Buffon: "La multa per i bambini? I colpevoli non sono tra loro"

11:04 - "La multa per i cori dei bambini? I colpevoli non vanno cercati tra loro". Parola di Buffon in un'intervista esclusiva a Sportmediaset. Sul rinnovo di Vidal: "Questo, come il momento in cui Pogba firmerà, sono segnali di grande solidità per quando riguarda il progetto Juve. Significa tornare a vincere negli stadi più importanti del mondo". Sulle rivali per lo scudetto: "Roma e Napoli sono da temere, ma un occhietto all'Inter glielo do sempre".



"Quando non si hanno impegni europei si possono fare cavalcate incredibili", ha aggiunto Buffon in occasione del Road Show Zucchi, di cui il portiere della Juve è socio di maggioranza. "La multa? Ci poteva stare che stonassero certi cori pronunciati dai bambini, ma sappiamo che i colpevoli non vanno cercati tra di loro - ha detto ancora in un'intervista esclusiva del nostro Marco Francioso - La punizione non è severa dal punto di vista economico ma è eccessiva se pensiamo che si tratta di una parola piuttosto diffusa".



Il portiere bianconero parla poi dello stop di Pirlo: "Ci ha fatto questo scherzetto che non è stato gradito, soprattutto in vista della Champions: un giocatore con la sua esperienza ci avrebbe dato una grandissima mano. Avremo l'opportunità di rifarci nei turni successivi. Comunque abbiamo centrocampisti di livello mondiale e duttili, quindi, seppur in emergenza, le alternative non mancano".



Per Buffon 550' di imbattibilità. E si parlava di portiere 'bollito': "Ci si passa spesso nella categoria dei bolliti. Sentire tutto, sopportare molto e correggere una cosa alla volta...". Capitolo Nazionale: "Per i sorteggi non ho preferenze. Se uno ambisce ad arrivare alla fine è giusto che si confronti con i migliori. Cambierebbe poco trovare la Germania, la Spagna o il Brasile rispetto ad altre. In questi tre anni abbiamo stupito tutti, anche noi stessi.... Se Totti mi ha chiamato per una raccomandazione? Non ne ha bisogno..."