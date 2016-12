Juve batte Lazio: ecco i milioni della Supercoppa 

20:02 - L'Alta Corte di Giustizia Sportiva ha accolto il ricorso della Juventus contro la Figc, la Lega Serie A e la Lazio in merito alla suddivisione degli incassi della Supercoppa 2013. Viene così annullata la delibera del 27 giugno, che suddivideva l'incasso della partita (2,4 milioni) in questo modo: 1,8 milioni alla Lazio e 600mila euro alla Juve. Ora quelle cifre saranno divise in modo diverso, come chiedeva il club bianconero.



E la sentenza va così specificata: L'Alta Corte di Giustizia Sportiva ha accolto il ricorso presentato dalla Juventus contro la Figc, la Lega Serie A e la Lazio in merito alla suddivisione degli incassi della Supercoppa 2013. Per effetto della decisione viene annullata, per la parte che interessa il caso specifico, la delibera del Consiglio di Lega Serie A del 27 giugno scorso. La società bianconera aveva chiesto all'Alta Corte di annullare la decisione adottata dalla Corte di Giustizia Federale della Figc, a sezioni unite, il 5 settembre 2013 e, per effetto di ciò, la delibera adottata dal Consiglio di Lega Serie A il 27 giugno 2013 relativa alla suddivisione degli incassi.

Le cifre: quella partita, diritti tivu compresi, fruttò 2,4 milioni di euro. La delibera prevedeva: 1,8 milioni alla Lazio e 600 mila euro alla Juve. Ora le quote saranno ridistribuite in modo diverso.