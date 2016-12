Juve, Barzagli: "Ora voglio l'Europa League a Torino"

10:53 - L'eliminazione dalla Champions è dura da digerire, ma Barzagli guarda oltre: "C'è grande amarezza per come è venuta, ma il calcio ti dà altre opportunità. Quindi dobbiamo guardare al futuro". La testa, dunque, è alla gara di domenica col Sassuolo, anche se il difensore pensa già all'Europa League: "La finale è a Torino e questo ne aumenta il fascino, ma ovunque fosse la finale il nostro obiettivo sarebbe stato comunque di vincere".

A Istanbul, la partita è stata pesantemente influenzata dalle condizioni del campo: "Era impraticabile e ha avvantaggiato il Galatasaray. Ma nei 60 minuti non ci sono stati tantissimi episodi, siamo arrivati all'85' così. Poi abbiamo preso gol. E' stato un colpo duro".



Ora la Juve punterà forte sull'Europa League, ovviamente senza trascurare il campionato. Domenica a Torino arriva il Sassuolo, e la banda di Conte andrà a caccia dell'ottava vittoria di fila. "Hanno giocatori interessanti e hanno dimostrato di essere una squadra che sa giocare a calcio", spiega Barzagli, che tiene a distanza la sfida con la Roma in programma il 5 gennaio: "Comunque vada non credo che lo scontro diretto con i giallorossi possa esprimere dei verdetti definitivi. Sarà una partita importante per vedere il valore delle due squadre quando si scontreranno. Però non è niente di definitivo".