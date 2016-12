Juve, Antonio Conte: "La Roma rappresenta uno stimolo"

12:57 - I cinque punti di distacco dalla Roma non abbattono certo Antonio Conte che, anzi, si sente ancora più carico: "Stanno facendo cose straordinarie, ma questo rappresenta uno stimolo per noi. Siamo costretti a inseguire ed è una situazione che ci deve dare ancora più orgoglio, voglia e coraggio". Sabato, per la Juve, c'è il Parma in trasferta: "Ci aspetta una gara difficile su un campo ostico, dovremo usare la testa. E attenzione a Cassano".

Sulla candidatura tra i dieci allenatori per il Pallone d'oro.

"Sicuramente è un motivo di grande soddisfazione da parte mia, da parte della società anche, perché non dimentichiamo che la società e il presidente hanno fatto una scelta importante prendendo un allenatore che aveva vinto due campionati di Serie B, ma comunque della Serie A era un neofita. In soli due anni essere riuscito ad entrare nell'elite dei dieci migliori allenatori al mondo per il premio, è sicuramente un motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio, è uno stimolo per me, per cercare di migliorarmi, è uno stimolo che mi fa capire che il lavoro che è stato fatto è un lavoro importante. Il mio ringraziamento va ai miei calciatori perché è grazie a loro che è stato permesso tutto questo. Un allenatore può avere centomila idee, può avere un metodo, può avere la mentalità, però se alla fine i calciatori non seguono diventa sempre un problema riuscire ad imporsi".



Sul momento della Roma.

"Sta facendo cose straordinarie perché 10 vittorie di fila non sono semplici per nessuno, neanche per gli squadroni del passato che si sono fermati prima. Complimenti a loro, questo rappresenta uno stimolo per noi. Siamo costretti a inseguire ed è una situazione che ci deve dare ancora più orgoglio, voglia e coraggio. Quest'anno sarà dura".



Sulla partita di Parma.

"Ci aspetta una partita difficile, su un campo ostico dove abbiamo pareggiato due volte negli ultimi due anni. Quest'anno il Parma è ancora più forte, bisognerà fare una grande partita, usare molto la testa. Giocare ogni tre giorni non è semplice, in questo frangente la testa è molto più importante del resto".



Turnover in vista del Real Madrid?

"Ho nella mia testa una rotazione scientifica, studiata. So chi ho in mente di fare riposare domani, ma non vi dico chi riguarda questa rotazione. Quagliarella? E' recuperato, cercheremo di riportarlo nelle migliori condizioni. Adesso siamo in attesa di Vucinic e Lichtsteiner. Stiamo affrontando questo mini-ciclo con grandi problemi, soprattutto nel reparto offensivo, però devo dire che stanno rispondendo in pieno, tenendo conto anche che Giovinco adesso inizia a stare bene col piede e che ha dovuto giocare fino adesso sempre con delle infiltrazioni antidolorifiche".



Sull'importanza dell'allenatore.

"I protagonisti assoluti sono i calciatori, ma è inevitabile che un allenatore deve incidere sempre, di partita in partita. Giocando ogni tre giorni non è semplice portare la stessa intensità, quindi è molto importante la testa. Bisogna ottimizzare le situazioni e curare i dettagli, che possono fare la differenza".



Su Cassano.

"Cassano è un grandissimo giocatore, un grande talento che è a Parma per giocarsi le sue chance per rientrare nel giro della Nazionale. E' una delle principali minacce, così come è un pericolo Amauri, è un pericolo Biabiany, è un pericolo Parolo, è un pericolo tutta la squadra del Parma, che secondo me quest'anno è molto più attrezzata rispetto ai due anni precendenti. Quindi bisognerà fare molta, molta attenzione".



Su Chiellini, nel mirino dopo l'intervento costato la rottura del perone a Bergessio.

"E' uno dei più forti difensori al mondo e chi lo conosce sa benissimo che è un giocatore corretto e di sani principi. Non accetto si dica che è scorretto. Su Bergessio era andato per colpire la palla, l'argentino lo ha anticipato e lui non si è fermato. Mi sono accorto subito della situazione, ero a due passi. Se qualcuno parla a sproposito, riveda le immagini. Chi parla così di Giorgio e dice fesserie, dovrebbe sciacquarsi la bocca".



Su Tevez.

"Se sono contento non sia stato convocato dall'Argentina? Non scopro certo io il valore del giocatore, quello che può dare e che potrà dare alla Nazionale. Mi auguro che possa essere convocato a giugno per i Mondiali, perché è un calciatore sicuramente molto forte, che merita di partecipare a un palcoscenico talmente importante. L'aspetto positivo è che Carlos può allenarsi nelle due settimane, ricaricare, cosa che vorrei fare anche con gli altri Nazionali e spesso questo non accade. Invece quelle due settimane diventano molto importanti. Penso che i frutti del lavoro si vedano su Carlos, ma anche su Llorente".



Sulle condizioni di Marchisio e dei nazionali italiani.

"Sicuramente chi ha partecipato alla Confederations è arrivato in situazioni psico-fisiche non ottimali. Non si può fare niente su questo, però dopo un'annata come la nostra, che è stata molto molto intensa, tanti giocatori si sono ritrovati poi a giocare questa competizione. C'è stato da lavorare e c'è ancora da lavorare tanto, perché penso che c'è un buon margine di miglioramento da parte di questi calciatori. Detto questo, ho la fortuna di allenare dei calciatori che sono molto autocritici e che sanno come stanno, quello che bisogna fare per migliorare. Questo è un dato di fatto e noi ne abbiamo pagato le conseguenze, perché poi c'era la Supercoppa a cui tenevamo molto e chiaramente abbiamo affrettato un po' anche alcune situazioni. Poi alla fine in Italia conta il risultato, conta quello che alzi, non è che uno può dire, perdo la Supercoppa però mi preparo bene per il campionato".