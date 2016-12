Juve, altra grana: Vidal non può giocare a Livorno

11:18 - Arturo Vidal rischia di saltare la trasferta della Juve a Livorno. Nel regolamento Fifa infatti, vige una regola, chiamata "five day rule", in base alla quale un giocatore che ha saltato una o più partite con la propria nazionale, non può poi scendere in campo con il club di appartenenza per i cinque giorni successivi all’ultimo incontro non disputato. Un altro problema per Antonio Conte che dovrà fare a meno anche di Bonucci e Ogbonna.

Vidal è stato convocato dal Cile per le due amichevoli in programma contro Inghilterra e Brasile, ma il centrocampista ha fatto rientro a Torino a cavallo dei due match per via di un infortunio muscolare. L’ultima delle due partite della nazionale cilena verrà disputata questa notte contro i verdeoro: considerato che la Juve scenderà in campo domenica pomeriggio contro il Livorno, ecco che l’applicazione della ‘five day rule’ vieterebbe l’impiego del numero 23 juventino. In Italia non ci sono mai stati episodi precedenti, ma ad esempio in Premier League questa regola ha già mietuto varie vittime. La Federcalcio cilena ha fatto sapere che non farà alcuno passo con la Fifa e quindi il club bianconero ha presentato proprioun'istanza per ottenere una deroga. Si è in attesa di una risposta.



Di sicuro è un problema che non ci voleva per Antonio Conte, che deve fare già i conti con le indisponibilità di Bonucci, Ogbonna e Lichtsteiner, e rischia di dover fare a meno anche di Vidal, non solo per problemi fisici.