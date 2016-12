Juve: allenamento speciale per Tevez, Llorente, Quagliarella e Barzagli

12:51 - Un allenamento speciale ha visto come protagonisti Carlos Tevez, Fernando Llorente, Fabio Quagliarella e Andrea Barzagli, che in vista del big match Juve-Napoli (domenica, ore 20.45) si sono sfidati in una serie di prove tecniche per testare la loro abilità: sagome da colpire, gomme da dribblare, buchi da centrare e molto altro... Guarda il video e scopri chi è stato il vincitore delle bwin "Skill Series".