Juve a Pirlo: due offerte per il rinnovo. E lui non riposa

16:33 - Il 2014 potrebbe portare ad Andrea Pirlo due soluzioni per il rinnovo di contratto dalla Juventus. I bianconeri hanno capito che in tutto il mondo non ci sono giocatori con le qualità e il carisma del centrocampista bresciano, e vogliono fare di tutto per blindarlo per le prossime stagioni. Il direttore generale Marotta proporrà un contratto annuale a tre milioni o un biennale a cifre di poco ridotte. Ora la palla passa al regista bresciano.

La risposta di Andrea Pirlo comunque, è tutto fuorchè scontata, perché le proposte che gli sono arrivate da altre società sono economicamente più vantaggiose. Il numero 21 bianconero però, ha già dichiarato molte volte che non sono i soldi quello che gli interessa, ma il progetto tecnico, che deve essere vincente e soprattutto deve valorizzarlo mettendolo al centro di esso. Insomma, il centrocampista della nazionale italiana non ci sta proprio a sedersi in panchina, e con l'esplosione definitiva di Pogba, l'insostituibilità di Vidal e la classe di Marchisio, la prossima stagione potrebbe trovare meno spazio. L'interessamento a Nainggolan società piemontese non può essere solo una coincidenza.



A inizio campionato , Conte ha provato a tenere in panchina o a sostituire l'ex rossonero ripetutamente, provocando reazioni polemiche. Le sirene turche hanno già iniziato a suonare, mentre la Premier ha sempre attirato il centrocampista bianconero, ma occhio al Real Madrid, dove troverebbe Carlo Ancelotti, suo vecchio maestro ai tempi del Milan. La telenovela Pirlo continua.

E intanto per non smentire la sua fama di campione, Pirlo già da questo venerdì ha scelto di allenarsi, a Vinovo. Due giorni prima della squadra che si ritrova sabato 29 dicembre. Un esempio per tutti, come è sempre stato.