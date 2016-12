Joey Barton: "La nazionale inglese è una merda" 

15:46 - Il solito irriverente Joey Barton. Il centrocampista inglese del Qpr, durante un intervento alla conferenza 'Leaders - Sport Summit', ha buttato fango sull'Inghilterra di Roy Hodgson: "E' una merda - ha sentenziato senza troppi giri di parole - Abbiamo buoni calciatori, ma ci mancano quelli grandi. Colpa di un'accademia di merda". Attacco pure a Sir Alex Ferguson: "Non poteva dirigere una sessione di allenamento se voleva salvare la sua vita".

"Noi abbiamo tanti manager ma ci mancano gli allenatori - ha proseguito Barton nella sua invettiva -. Non voglio mancare di rispetto a Sir Alex, è stato un grande manager, ma non riusciva a disporre i coni sul campo. C'è una grande differenza fra essere manager e essere allenatore". Dopo qualche frecciata alla Football Association ecco un nuovo appunto alla categoria di cui fa parte: "Non vedo grandi calciatori inglesi. Aver vinto dei titoli non significa essere grandi. Alcuni di loro sono diventati migliori perché aiutati a crescere da grandi allenatori stranieri: prendete il lavoro che ha fatto Mourinho con Lampard e Terry o quello che ha fatto Benitez con Gerrard. Invece nella nazionale inglese affidiamo buoni giocatori a ct mediocri". Anche Hodgson può passare all'incasso.