Januzaj il predestinato: fa il compleanno nel giorno di Cristiano Ronaldo e Neymar 

18:05 - In pochi giorni la vita di Adnan Januzaj è totalmente cambiata: questo giovanissimo belga, 18 anni e dal futuro promettente, è passato agli onori della cronaca grazie alla doppietta che ha tirato fuori dai guai il Manchester Utd a Sunderland (rimonta da 0-1 a 2-1). Januzaj adesso è nel mirino di numerose nazionali, fra cui Belgio, Albania e Inghilterra. A renderlo speciale è anche il giorno di nascita: il 5 febbraio come Ronaldo, Neymar e Tevez.

Quest'ultima coincidenza non fa che renderlo un predestinato. Due dei fuoriclasse citati sono anche entrati nella storia dello United: CR7 a pieno titolo, l'Apache in modo più marginale. E Neymar è il nuovo fenomeno, sbarcato in Europa dopo aver fatto tremare il Brasile intero. Paragoni eccellenti, insomma: Januzaj (classe '95 e centrocampista proiettato all'attacco) è undici anni più giovane di Tevez, dieci di Ronaldo, tre persino di Neymar. E' un ragazzino prestato al calcio e nella fattispecie a un club che "vanta" la peggior partenza in campionato negli ultimi vent'anni. Ha salvato Moyes e adesso in qualche modo si aspetta una ricompensa: il suo contratto, non da professionista, scade nel 2015 e il ragazzo spera in un'offerta più adeguata da quella formulata fin qui dai Red Devils. Altrimenti andrà altrove, come Pogba.

Ma non è l'unica questione da affrontare in questi giorni movimentati. Januzaj, figlio di genitori kosovari-albanesi, è naturalizzato belga e in teoria potrebbe giocare per tre nazionali: Belgio, Albania (al momento la preferita) e Kosovo (non ancora riconosciuta dalla Fifa). Ma nelle ultime ore, su iniziativa del ct Roy Hodgson, è spuntata l'Inghilterra. La Federazione sta riflettendo su come fargli ottenere la nazionalità britannica. Se il giocatore prendesse la residenza nel Regno Unito, servirebbero cinque anni per avere cittadinanza e passaporto. Troppi? Forse no. Perché la prospettiva di poter giocare nei Three Lions, a 23 anni, è forse più incentivante che farlo altrove e non vincere nulla.