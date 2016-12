Italia settima nel ranking Fifa: con un mese di ritardo

16:28 - L'Italia sale al settimo posto nella classifica Fifa, guadagnando una posizione rispetto a quella del 17 ottobre scorso, che era (purtroppo) decisiva per definire le otto teste di serie per il Mondiale in Brasile e che lasciò gli azzurri fuori proprio per una posizione (era ottava, ma un posto spettava di diritto al Brasile che era solo undicesimo). La Spagna resta la nazionale numero uno davanti a Germania, Argentina e Colombia.



Il Portogallo ha fatto un balzo in avanti di nove caselle dopo la qualificazione ai danni della Svezia, passando al quinto posto e trovandosi così davanti nell'ordine a Uruguay, Italia, Svizzera, Olanda e Brasile, che rientra nella top ten dopo lungo tempo. Queste le prime 10 posizioni: 1..Spagna, 2. Germania, 3. Argentina, 4. Colombia, 5. Portogallo, 6. Uruguay, 7. Italia, 8. Svizzera, 9. Olanda, 10. Brasile.