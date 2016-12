Italia, Rossi è pienamente recuperato

21:44 - Perso Barzagli, l'Italia ritrova un Giuseppe Rossi pienamente recuperato dopo la tonsillite dei giorni scorsi. L'attaccante azzurro si è allenato e ha giocato la partitella sul campo del Motspur Park, sede del Fulham. Con lui in campo un gruppo di giocatori non impiegati o solo parzialmente a San Siro, mentre i titolari dell'amichevole con la Germania hanno svolto solo un lavoro di scarico in palestra.

Prandelli dovrà ora decidere come gestire il turn over annunciato, intanto nella partitella 8 contro 8 ha messo con Rossi l'accoppiata Giaccherini-Diamanti. Pienamente recuperato anche De Rossi che si allena in campo. La Nazionale italiana in giornata è arrivata a Londra, dove lunedì giocherà contro la Nigeria l'ultima amichevole del 2013. Il charter proveniente da Malpensa è atterrato a Gatwick alle 11,30 ora locale. Gli azzurri sono stati prelevati sottobordo da un pullman e si sono trasferiti in albergo, prima dell'allenamento pomeridiano.

CANDREVA: "TRA I 23? NON NE SONO SICURO"

"Pirlo meriterebbe il Pallone d'oro, anche se non ha vinto in Europa lo scorso anno: nessuno come lui ha avuto continuità di gioco, nelle ultime stagioni". A rendere omaggio al regista azzurro, tornato protagonista al Meazza contro la Germania, è Antonio Candreva. "Sul mio podio ideale del premio ci sono Cristiano Ronaldo, poi Messi e Pirlo pari merito con Ribery", dice il centrocampista dalla piccola sala stampa del Motspur Park. Al centro sportivo del Fulham, diversi chilometri a sud di Londra, la nazionale ha trovato un clima invernale. Freddo intenso, fino a un grado, e soprattutto tanta umiditaà. A scaldare i cuori, però, anche i complimenti di Prandelli. "Quando dopo la partita con la Germania siamo rientrati nello spogliatoio, lui si è congratulato con noi, per il modo in cui abbiamo reagito alle difficoltà", racconta il jolly azzurro, a Milano entrato al posto di Osvaldo. "Mi ha fatto molto piacere sentir dire a Prandelli - aggiunge - che io sono tra quei giocatori che dà in nazionale continuità alle prestazioni del campionato. Anche se ultimamente con la Lazio non stiamo rendendo come potremmo, questione di approccio mentale alla partita. In ogni caso io del posto tra i 23 per il Brasile non mi sento per nulla sicuro". Domenica intanto, nella rifinitura al Craven Cottage, Prandelli scioglierà i dubbi per la formazione che affronterà la Nigeria. Candreva potrebbe giocare ancora, nella partitella a Motspur ha fatto reparto con De Rossi e Florenzi.