Italia, Prandelli: "Mi piacerebbe vedere più entusiasmo già da adesso"

13:28 - Dopo il pari con la Germania, l'Italia di Prandelli affronterà la Nigeria a Londra. Occasione ghiotta in vista dei Mondiali in Brasile per testare cose nuove: "Ho già le idee abbastanza chiare sui moduli da usare, ma dobbiamo stabilire quale è meglio. Se avessi avuto gli stages avremmo chiamato meno giocatori ed evitato le figuracce. Mi piacerebbe più entusiasmo già da adesso". Tra i candidati ad affiancare Balotelli c'è Rossi: "E' pronto".

A pochi mesi dal torneo brasiliano, il ct azzurro dovrà trovare la quadra per preparare al meglio l'Italia per la competizione. In amichevole però gli azzurri spesso non offrono buone prestazioni, tanto da perdere il posto tra le teste di serie. Anche per questo Prandelli è stato accusato: "Faccio tanti esperimenti perché ho poco tempo: non ho avuto gli stages, è un dato di fatto. Ne avessi avuto qualcuno non avrei chiamato così tanti giocatori e non saremmo incappati in certe figuracce dal punto di vista del risultato". Una soluzione: "Il problema non sono gli allenatori, caso mai i dirigenti e il calendario. Ora tutti pensano al campionato, poi al Mondiale saranno tutti tifosissimi. Mi piacerebbe più entusiasmo ora".