Italia, Prandelli: "Il pari è un risultato giusto"

23:24 - "La Danimarca ha fatto di più rispetto a quello che poteva fare, il pareggio è un risultato giusto", Cesare Prandelli esce con un sorriso dalla sfida esterna contro gli uomini di Olsen e pensa già al match contro l'Armenia, "sarà una partita difficile ma vogliamo rimanere imbattuti", a Napoli dove il commissario tecnico spera di recuperare anche Mario Balotelli, fermato dalla febbre e per questo nemmeno in tribuna.

Sul match, poi, Prandelli precisa alcuni concetti: "Abbiamo sofferto all’inizio del secondo tempo. Noi siamo una squadra abituata a giocare, se perdiamo il palleggio diventiamo vulnerabili".

AQUILANI: "BRAVO OSVALDO A MIRARE AL GINOCCHIO..."

"Per loro è stata una beffa, per noi un po' meno. Il mio e' stato di sicuro un gol fortunoso, è stato bravo Osvaldo a mirare il mio ginocchio...". "E' stata una prova difficile - ha ammesso il giocatore della Fiorentina -, per la Danimarca era la partita della vita e si e' visto in campo. Noi abbiamo cominciato bene, poi sulla fine del primo tempo abbiamo un poco allentato la tensione e subito la rete di Bendtner. Loro hanno avuto un po' di sfortuna con i due pali". In proiezione mondiali, l'attaccante ha ammesso che la strada per lui è lunga, perché davanti "c'è tanta concorrenza" ma "è meglio che Prandelli abbi di questi problemi".

OSVALDO: "VOGLIO RIPAGARE IL CT DELLA FIDUCIA"

"E' andata bene, alla fine il risultato è giusto. Quando vengo chiamato in causa penso a dare il massimo, poi deciderà il mister se e dove schierarmi. A me piace giocare, ma sono contento di far parte di questo gruppo. Prandelli spende sempre belle parole per me e io cerco di ripagarlo sul campo".

BALZARETTI: "I DUE GOL SONO COLPA MIA"

''E' stato bellissimo tornare in azzurro ed è un grande orgoglio per me. I due gol sono demerito mio e merito di Bendtner. Dovevo marcarlo io e magari potevo fare un po' di più. Mi spiace''. ''E' un peccato aver preso un gol nel finale di primo tempo - dice ancora Balzaretti -, perché potevamo chiudere in vantaggio e la gara sarebbe stata diversa. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo e abbiamo sofferto a imporre il nostro gioco, poi dopo lo svantaggio ci siamo sbloccati e siamo stati bravi a pareggiarla dimostrando un grande carattere. Nessuno ha tirato la gamba indietro e tutti hanno dato il 100%, penso che Prandelli sia soddisfatto. Questa squadra ha un grande gruppo e un grande allenatore e penso che ci sia la possibilità di fare bene anche ai Mondiali per coronare il percorso fatto negli ultimi due anni: questa squadra ha giocato un grande Europeo e una grande Confederations''.