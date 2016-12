Italia, Prandelli: "Il Mondiale oggi? Voglio Totti subito". De Rossi lascia il ritiro

12:11 - Ecco Cesare Prandelli a Coverciano. Ecco le domande alle quali subito ha risposto: "Ho chiamato Balotelli perché ha scontato la squalifica. Il nostro codice etico è preciso - ha detto il ct azzurro - Convocherà Totti? Se il Mondiale fosse fra un mese, Totti sarebbe di sicuro convocato. E' fantastico. Fra otto mesi vedremo". E' il prologo a due impegni mondiali degli azzurri: Danimarca-Italia venerdì e fra otto giorni Italia-Armenia.

Ecco dunque Cesare Prandelli.

Mario Balotelli, convocato nonostante la squalifica: "Per me è tutto molto chiaro ed è come sempre. Balotelli l'ho convocato perché domenica sera, dopo Juventus-Milan, ha finito di scontare la squalifica di 3 giornate. Quindi non è più sotto squalifica e secondo il codice etico che ci siamo imposti è convocabile. Io non ho mai chiamato un giocatore sotto squalifica, ci sono i fatti a dimostrarlo. Punto. Le regole sono molto chiare e non vedo perché si debba polemizzare. Poi se c'è qualcuno che vuole interpretare a suo modo i fatti, se l'argomento è interessante, se ci sono altre faccende, non è un problema mio. Aggiungo: ai ragazzi qui in maglia azzurra io ricordo spesso che cos'è il codice etico, come ci si comporta e altro".

Francesco Totti, tormento fisso del ritorno in azzurro: "Dico una cosa: se il Mondiale fosse fra un mese, Totti sarebbe nella lista dei convocati. Sicuro. Calciatori di grande talento come Francesco, come Cassano sono sempre sotto osservazione, e il primo a tenerne conto sono io. Ma il Mondiale è fra otto mesi, e bisogna vedere come ci si arriverà. Al Mondiale io porterò 22 giocatori e dovranno essere 22 calciatori al massimo della condizione, tenendo conto anche del percorso e del gruppo che ho costruito. Con Totti in questo poeriodo non ho parlato, non ce n'è bisogno. E' un campione fantastico, che fa parlare e mi fa riflettere molto".

Giuseppe Rossi: "Torna in azzurro, dopo uan lunga assenza. E' guarito e sta ancora soffrendo: rientrare in squadra, giocare... Non gli metto pressioni, sono felice di riaverlo in gruppo".

Razzismo: "Non penso che l'Italia sia un Paese razzista. Penso che tutte le persone che hanno sentito un sentimento di disagio debbano alzarsi e dire basta, dire che certe persone non ci rappresentano. L'Italia è solidarietà, l'Italia sono le persone che hanno preso le barche per cercare di salvare la vita a chi era in mare. Agli altri non voglio dare importanza". Verso Danimarca-Italia: "Essere testa di serie è qualcosa di importante. Ai Mondiali lo saremo. Vorremmo chiudere imbattuti. Proprio per questo andremo in Danimarca senza fare esperimenti".

Ancora su Balotelli e il Milan: "La presa di posizione dei rossoneri è un segno importante. Il Milan - come fece la Roma con Osvaldo - ha fatto capire di prendere in considerazione il 'Codice etico'. Con Mario oggi ci guarderemo negli occhi. Lui sa che cosa gli dirò".

Sul futuro di Prandelli sulla panchina azzurra: "Abbiamo parlato in modo trasparente, non ci sono decisioni ufficiali da prendere ora e a marzo rivaluteremo il tutto. Io e dirigenti federali siamo stati molto chiari e diretti".

La tragedia di Lampedusa: "Non abbiamo ricevuto alcun invito ad andare a Lampedusa, ma posso dare la mia disponibilità per farlo".



DE ROSSI LASCIA IL RITIRO

Niente Nazionale per Daniele De Rossi. Il centrocampista della Roma, appena arrivato in ritiro a Coverciano, è stato visitato dal medico degli azzurri Enrico Castellacci che ha riscontrato "una tendinopatia all'inserzione dell'adduttore sinistro". Con il Ct Prendelli si è deciso di rimandare a casa il giocatore per precauzione. Permesso di qualche ora, invece, a Gigi Buffon che si unirà al gruppo in serata. I tre giocatori del Paris SG arriveranno martedì.