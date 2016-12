Italia, Prandelli: "Il mio sogno? Balotelli-Rossi coppia d'attacco"

13:17 - Stasera c'è la Germania, ma Cesare Prandelli ha l'orizzonte fisso del Mondiale di fronte a sé. Il ct, in vista del Brasile, ha un sogno: "Balotelli-Rossi è la coppia che vorrei. Rappresentano il tipo di punta in auge nel calcio moderno: non danno punti di riferimento agli avversari. Vedo Balo centravanti e Pepito alle sue spalle, ma potrebbero anche scambiarsi la posizione. Mi dispiace che contro i tedeschi l'esperimento non si possa fare".

Rossi, infatti, è alle prese con una fastidiosa tonsillite che lo relegherà in panchina. Al suo posto Osvaldo. Balotelli, invece, spera di riprendersi San Siro dopo un periodo difficile con la maglia del Milan: "Lui cupo ieri dopo l'allenamento al Meazza? No, Mario è fatto così... Se l'era solo presa perché non aveva segnato in partitella, fosse per lui vorrebbe farne sei o sette anche lì". Il ct, nell'intervista concessa a 'Rai Sport', si dice "ottimista perché in questi giorni di ritiro ho visto tutti, anche i milanisti, ben carichi; se perdiamo con la Germania nessuna scusa".

Infine Prandelli è tornato a parlare della questione ultrà, dopo che il sindaco di Nocera Inferiore lo aveva rimproverato per parole a suo parere fuori luogo o di circostanza: "Non voglio replicare - il commento del commissario tecnico - Non mi sono riferito al caso di Nocera, ma a tutti gli ultrà: ripeto, stiamo prendendo una strada pericolosa, sempre più delinquenti dentro gli stadi e sempre meno famiglie. Noi della nazionale, nel nostro piccolo e per quanto possiamo, abbiamo offerto la nostra piccola isola di legalità con tante testimonianze di spirito civico".