Italia, Prandelli festeggia le 50 panchine: "Sono orgoglioso"

14:59 - Stasera, nell'amichevole a Londra contro la Nigeria (ore 20.45 a Craven Cottage), Cesare Prandelli festeggerà le cinquanta panchine con la Nazionale azzurra: "Arrivare a questo traguardo mi rende orgoglioso - racconta il commissario tecnico italiano -. Devo ringraziare tutte le persone di spessore che sono al mio fianco. Altre cinquanta partite? Ora è prematuro, pensiamo a festeggiarle con altre belle prestazioni".

All'Italia manca un numero 10 puro: "All'Europeo abbiamo fatto bene con Cassano, poi abbiamo cercato altre strade e abbiamo fatto altrettanto bene - spiega Prandelli alla Rai -. Rossi ha un po' le caratteristiche di Zola e un po' di Baggio, vede la porta, come prende il pallone entra". E Totti? "Lui è un talento, ma il tempo passa per tutti. Soprattutto, lasciamo perdere, perché l'ultima volta non gli abbiamo portato bene. Gli abbiamo parlato e lui si è infortunato....".



Si parla anche di Balotelli, invitato da Buffon a non protestare con gli arbitri: "Gigi ha ragione - conclude il c.t. -. Non serve, fuori dall'Italia gli arbitri fischiano meno, si perde tempo e si rischia anche di prendere gol".